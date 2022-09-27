Российская академия наук предложила освободить от частичной мобилизации аспирантов, кандидатов и докторов наук. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Освободить от призыва в рамках частичной мобилизации аспирантов и научных работников – кандидатов и докторов наук – предлагает российская Академия Наук. РАН готовит соответствующее обращение в Минобороны и Минобрнауки. Об этом президент РАН Геннадий Красников сообщил во вторник 27 сентября.

«РАН готовит обращение в Минобрнауки и Минобороны об исключении из мобилизационных списков аспирантов, кандидатов и докторов наук», — заявил Красников в интервью RTVI.

Напомним, Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым положена отсрочка от частичной мобилизации. В список вошли "Журналистика", "Дизайн", "Торговое дело" и другие.

Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. Среди них работники российских операторов связи, работники организаций, связанных с национальной платежной системой и инфраструктурой финансового рынка и другие.

Также сообщалось, что частичная мобилизация в России не коснется студентов.