В Пентагоне сообщили, что поставки систем ПВО NASAMS Украине планируются через два месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты пока не передавали Украине современные западные системы ПВО NASAMS, поставки планируются через два месяца, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер.

"США пока не передавали Украине NASAMS, поставки планируются в следующие два месяца или около того", - уточнил он в ходе брифинга для СМИ.

О получении NASAMS американскому телеканалу CBS ранее рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. Из интервью было не до конца понятно, идет ли речь о фактических поставках комплексов или только о решении их передать.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.