"Он был просто молодец": Певица Епифанова поделилась воспоминаниями о Борисе Моисееве

Певица Епифанова поделилась воспоминаниями о Борисе Моисееве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская певица и актриса Ирина Епифанова прокомментировала смерть известного певца Бориса Моисеева и поделилась воспоминаниями о нем.

Епифанова отметила, что исполнитель был общительным, веселым и заботливым человеком, который никогда не бросит в трудной ситуации. Об этом она рассказала в беседе с "Москва 24".

- Он очень был общительный, веселый всегда, шутливый. Он никогда не бросал артиста в трудной ситуации на гастролях. Я, помню, ездила в Белоруссию и опоздала на поезд. И он вместе с Махмудом Эсамбаевым переправлял меня сперва через белорусскую границу, а затем и литовскую. Мы тогда ездили выступать в Литву, - заявила актриса.

Также по словам артистки, Моисеев был прежде всего профессиональным танцором, к тому же ему удавалось собирать хорошие команды и ставить интересные номера.

- Вообще я считаю, что в 90-е годы в плане шоу он был просто молодец, - отметила певица.

Ранее ОТР сообщал, что 27 сентября умер заслуженный артист России Борис Моисеев. Ему было 68 лет. Борис Михайлович в 2010 году перенес инсульт. Через пять лет - еще один. Последние годы певец и танцор редко выходил из дома. За ним ухаживал его концертный директор. Именно он и сообщил о смерти.