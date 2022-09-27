Посольство РФ в Дании заявило о необходимости обнародовать результаты расследования происшествия на "Северных потоках". Фото: REUTERS

Результаты расследования происшествия с трубопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2» должны быть обнародованы. Об этом во вторник заявило посольство Российской Федерации в Дании.

Также в дипломатическом ведомстве выразили надежду, что происшествие будет всесторонне расследовано.

«Посольство исходит из того, что данное происшествие будет всестороннее расследовано компетентными властями с привлечением всех необходимых для этого сил и средств. Результаты такого расследования должны быть преданы гласности», - сказано в заявлении посольства.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит заинтересованных в саботаже на «Северном потоке» и предположил, что утечки газа из «Северных потоков» не повлияют на энергетическую устойчивость Европы.

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».