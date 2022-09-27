Врач дал советы, что делать, если долго не получается уснуть Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Спортивный врач-реабилитолог и остеопат, сооснователь фитнес-школы "Evotren" Дмитрий Горковский рассказал россиянам, что стоит делать, если не получается уснуть.

По его словам, прежде всего стоит помнить, что у этой проблемы есть множество причин и особенностей. Однако, если такая ситуация часто повторяется, то стоит обратиться к врачу. Об этом пишет Газета.Ru.

Помимо стандартных вариантов, среди которых есть и устранение раздражающих звуков, и обеспечение полной темноты, и исключение кофейных напитков начиная с шести часов вечера, отметил доктор.

- Важно, чтобы подушка и матрас были подобраны с учетом ваших индивидуальных особенностей, позволяли расслабиться и давали возможность полноценно выспаться, - рассказал Горковский.

Кроме того, в процессе засыпания особую роль играет поза человека. Так, если есть проблема с засыпанием, нужно ложиться в той позе, в которой вам наиболее комфортно, уверен специалист. Среди прочих способов врач назвал восстановление дыхания и расслабление мышц.

Ранее "Известия" писали, что орехи, мясо, бобовые, рыба и другие морепродукты, которые содержат триптофан, помогают человеку лучше спать. По словам врача-терапевта Ольги Усатовой, также можно пить кефир или другой кисломолочный продукт с живой популяцией лактобактерий, кто хочет нормализовать сон.