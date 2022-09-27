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Общество27 сентября 2022 18:38

Глава Северной Осетии велел ужесточить контроль на пограничном пункте «Верхний Ларс»

На границе пробка из 3,5 тысяч машин
Елена АКИМОВА
Глава Северной Осетии велел ужесточить контроль на пограничном пункте «Верхний Ларс»

Глава Северной Осетии велел ужесточить контроль на пограничном пункте «Верхний Ларс»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил ведомствам установить жесткий контроль на пограничном пункте «Верхний Ларс». Чиновник призвал «пресекать любые противоправные действия» на границе между Россией и Грузией.

Полномочный представитель Северной Осетии при президенте РФ Игорь Барсков подтвердил, что поток транспорта в настоящий момент на пункте пропуска нарастает, очередь становится все больше.

-Тщательным образом следим за ситуацией,— подчеркнул собеседник «Ридуса».

В Северной Осетии, как и в других регионах страны, проходит частичная мобилизация. Глава региона акцентировал внимание, что мероприятия нужно провести «в полном соответствии с объявленными критериями призыва». Военные комиссариаты республики перешли на усиленный режим работы.

- Допускать ошибки в этих вопросах нельзя — на этом глава республики сделал акцент, — пояснил Барсков.

Осетинские управления МВД, Госавтоинспекции и пограничного ФСБ приняли ряд важных решений по КПП «Верхний Ларс» на границе России с Грузией. Сейчас там скопилось порядка 3,5 тысяч автомобилей. В итоге пункт разрешено проходить пешком.