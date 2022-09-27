Глава Северной Осетии велел ужесточить контроль на пограничном пункте «Верхний Ларс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил ведомствам установить жесткий контроль на пограничном пункте «Верхний Ларс». Чиновник призвал «пресекать любые противоправные действия» на границе между Россией и Грузией.

Полномочный представитель Северной Осетии при президенте РФ Игорь Барсков подтвердил, что поток транспорта в настоящий момент на пункте пропуска нарастает, очередь становится все больше.

-Тщательным образом следим за ситуацией,— подчеркнул собеседник «Ридуса».

В Северной Осетии, как и в других регионах страны, проходит частичная мобилизация. Глава региона акцентировал внимание, что мероприятия нужно провести «в полном соответствии с объявленными критериями призыва». Военные комиссариаты республики перешли на усиленный режим работы.

- Допускать ошибки в этих вопросах нельзя — на этом глава республики сделал акцент, — пояснил Барсков.

Осетинские управления МВД, Госавтоинспекции и пограничного ФСБ приняли ряд важных решений по КПП «Верхний Ларс» на границе России с Грузией. Сейчас там скопилось порядка 3,5 тысяч автомобилей. В итоге пункт разрешено проходить пешком.