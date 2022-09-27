Шеф-повар Константин Ивлев признался, что не делает заготовки на зиму Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шеф-повар и ведущий Константин Ивлев рассказал, почему он не делает заготовки на зиму, в том числе соленья и варенья.

Первая из причин связана с тем, что заготовками, по его мнению, в семье должны заниматься женщины.

- Признаюсь откровенно: я не делаю домашних заготовок. Обычно это прерогатива мам и бабушек, а моей мамы, к сожалению, уже нет в живых, но она великолепно готовила заготовки и у меня до сих пор стоят ее закрутки. Я всегда с трепетом их открываю и вспоминаю мамину еду, - поделился повар. Об этом пишет Газета.Ru.

Вторая причина, почему Ивлев отказывается от домашних заготовок - наличие не менее вкусных магазинных аналогов.

- Как человек мегаполиса, я не вижу необходимости в закрутках: сейчас много хороших брендов консервации ... некоторые из них ничем не отличаются от домашних, - считает эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал, что шеф-повар Алексей Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы. По его словам, для сушки грибов необходимо выбрать подходящее место. Оно должно быть недоступным для насекомых. Грибы стоит продеть ниткой и повесить в помещении, которое хорошо проветривается.

Тем временем, "Пятый канал" писал, что делать, если молодой чеснок начал портиться. Как считает шеф-повар Константин Ивлев, в таком случае его нужно перемолоть вместе с оливковым маслом.