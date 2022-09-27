Эксперт Демидов предположил, что на ремонт «Северного потока» могут уйти годы Фото: REUTERS

«Северный поток» может быть остановлен на месяцы, а возможно и годы. Такой прогноз сделал эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов.

Накануне в Дании было обнаружено место утечки на «Северном потоке», которая произошла близ острова Борнхольм. Не исключено, что эт диверсия.

По мнению эксперта, произошедшее – настоящая катастрофа. Устранить пробоину не так просто. Восстанавливать ее будут с помощь водолазов или специальных буровых платформ и барж.

Многое также будет зависеть от глубины, где произошла разгерметизация трубы. Если это небольшое отверстие в сварном стыке, то устранить его смогут водолазы. Но при условии, что работы пройдут на небольшой глубине.

- Если же отверстие большое, а, судя по всему, это так и есть, то понадобится очень серьезное оборудование, техника, которой у России нет, - говорит «Газете.Ru» эксперт.

Судя по картам, точка разрыва находится на глубине не более ста метров. Но, даже несмотря на это, трубу придется поднимать, полагает специалист. Для этого потребуются плавсредства, которых у России также нет.

- В нынешних политических реалиях на устранение утечки на «Северном потоке» могут понадобиться годы. В нормальной жизни для ремонта потребовались бы месяцы, в ситуации конкретной — годы. На самом деле это катастрофа, что происходит, — констатировал Демидов.

В ночь на 26 сентября в Дании рядом с газопроводом прогремело два подводных взрыва. Диаметр круга на поверхности воды, который поднимается от газопровода, несколько сотен метров.

Результаты расследования причин утечки газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть обнародованы. Об этом заявило посольство России в Дании, сообщает телеканал "360".

- Очевидно авария выгодна украинской стороне, либо тем, кто ей сочувствует. Потому что сейчас, в случае каких-то климатических сюрпризов, можно сделать? Для того, чтобы выручать замерзающую Европу, придется увеличивать поставки топлива через газотранспортную систему Украины, сказал "Свободной прессе" редактор сайта «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.