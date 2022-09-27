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Экономика27 сентября 2022 19:27

Оператор Nord Stream не может оценить сроки восстановления работоспособности «Северного потока»

Разгерметизация газопровода вызвана физическими повреждениями
Мария ПАВЛОВА
Оператор заявил о невозможности назвать сроки восстановления работоспособности "Северного потока".

Оператор заявил о невозможности назвать сроки восстановления работоспособности "Северного потока".

Фото: REUTERS

Определить сроки восстановления работоспособности газопровода «Северный поток» пока не представляется возможным. Об этом сообщил во вторник 27 сентября оператор Nord Stream AG.

«Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте оператора.

Сообщается, что негерметичность газопровода была вызвана физическими повреждениями. Также оператор уточнил, что определены местоположения двух предполагаемых повреждений. Они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно, сейчас вокруг этих мест установлена охранная зона.

«Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями», - добавили в компании.

Тем временем польский депутат Европарламента поблагодарил США за аварию на «Северных потоках».

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит заинтересованных в саботаже на «Северном потоке» и предположил, что утечки газа из «Северных потоков» не повлияют на энергетическую устойчивость Европы.

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».