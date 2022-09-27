Невролог Вотчицев посоветовал не использовать соду для лечения изжоги Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-невролог и медицинский блогер Николай Вотчицев рассказал про один из самых противоречивых продуктов для лечения - пищевую соду.

По словам эксперта, такой метод не всегда может быть безопасен.

- На просторах интернета соду предлагают использовать в качестве средства от изжоги, но на самом деле делать этого не рекомендуется. Все дело в том, что сода всасывается, оказывая влияние на электролитный обмен, а за счет образования углекислого газа через некоторое время вызывает еще более активную секрецию желудочного сока в том числе соляной кислоты, - отметил Вотчицев в беседе с изданием Газета.Ru.

Также он указал, что часто люди забывают ее "гасить" и не всегда правильно дозируют для применения.

К тому же, по словам врача, известны последствия злоупотребления содой. И прежде всего это гастрит и язва желудка, повышение давления за счет поступления "лишнего" натрия и ожог слизистой пищевода и желудка, если соду не "гасить".

Ранее RT писал, что врач-терапевт Екатерина Кривцова рассказала, что сон на голодный желудок может привести к воспалению пищевода и апноэ. Она также пояснила, что спать на голодный желудок нельзя, поскольку это провоцирует инсулинорезистентность, рефлюкс-эзофагит, развитие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Накануне Life.ru сообщал о том, в каких случаях может развиться язва желудка. По словам специалиста, стресс может спровоцировать спазм сосудов и нарушение микроциркуляции. При частых эмоциональных перегрузках может произойти повреждение слизистой желудка. Это же касается и неправильного питания.