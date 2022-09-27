Названы автомобили с самой проблемной подвеской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал, владельцы каких автомобилей чаще других сталкиваются с проблемами с подвеской.

По его мнению, прежде всего они случаются у машин премиального сегмента. Об этом пишет Газета.Ru.

Если в конструкции авто предусмотрены пневматические элементы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, система активного рулевого управления, то обычно такие автомобили чаще других выходят из строя, объяснил эксперт.

- Сюда можно отнести BMW 7-series прежних лет выпуска, Mercedes-Benz S-klasse и Audi A8, а также ряд кроссоверов этих марок. Нельзя сказать, что они проблемные в плане шасси, но если мы говорим о подержанных машинах, то такие электронные узлы в подвеске часто требуют особого внимания, - рассказал Баканов.

Нередко проблемы с подвеской возникают у корейских автомобилей, в том числе у некоторых моделей Hyundai и Kia. Также проблемными считаются автомобили Infiniti EX и Infiniti QX50.

Ране RT писал, что большинство владельцев автомобилей (60%) заявили, что скрывают правду о состоянии машины при продаже. Участниками опроса стали почти 9,5 тыс. человек. Каждый десятый респондент утверждает, что ему приходилось говорить неправду об автомобиле, иначе машину не продать.