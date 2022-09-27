Врач объяснила, почему у маленьких детей могут краснеть щеки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский стоматолог "СМ-Стоматология" Анна Пятибратова объяснила россиянам, с чем может быть связано покраснение щек у ребенка.

За этим признаком, по мнению врача, может скрываться прорезывание зубов. Обычно возраст появления первых зубов - шесть месяцев а последние зубы прорезываются в 2,5 года.

- Чаще всего покраснение кожи подбородка и щек возникает из-за активной работы слюнных желез или длительного механического воздействия. При прорезывании десна начинает чесаться ... Ребенок сосет пальчики, кулачки, что усиливает слюноотделение. После слюна высыхает на коже, происходит раздражение, растрескивание и покраснение, - рассказала Пятибратова в беседе с изданием Газета.Ru.

Однако стоит помнить, что причины появления красноты на щеках ребенка могут быть разнообразными, в том числе аллергические реакции.

Ранее RT писал, что главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей профессор Елена Мескина высказалась о пользе памперсов для детей. По её словам, многое зависит и от свойств самой кожи ребёнка, однако детям не стоит носить памперс весь день.