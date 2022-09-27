Аналитик Демидов: Из-за аварии на "Северных потоках" переговоры с ЕС по газу можно считать закрытыми Фото: REUTERS

Международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что и-за аварии, которые накануне произошли на "Северных потоках", переговоры с Европейским союзом (ЕС) по газу можно считать закрытыми.

По его мнению, сейчас крайне сложно говорить о сроках ремонта, поскольку пока не ясен масштаб проблемы. Более того, Россия не располагает необходимой техникой для ремонта. Об этом пишет Lenta.ru.

- Сейчас ни один из западных подрядчиков не согласиться работать на этих проектах. ... Ремонт может занять месяцы или годы. Диверсия должна рассматриваться как версия, поскольку на Западе все чаще стали появляться заявления, что "Северный поток-2" нужно демонтировать. Теперь эта проблема решена, и ЕС в сложный момент не сможет обратиться к России. Переговоры с ЕС по газу можно считать закрытыми на длительный срок, - заявил Демидов.

Накануне "Известия" писали, что сроки восстановления работоспособности "Северного потока" сейчас оценить невозможно. Как сообщил оператор Nord Stream AG, местоположение двух повреждений "Северного потока" уже определено. Они находятся к северо-востоку от Борнхольма.