Стоматолог Ковальчук рассказал о причинах болезней зубов у беременных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоматолог-ортопед, ортодонт, основатель стоматологических клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук рассказал о причинах болезней зубов у беременных.

Он отметил, что в период, когда женщина вынашивает ребенка, у нее начинаются проблемы не только с зубами, так как в этот период обостряются все болезни. В частности, во время беременности или сразу после родов зубы могут начать болеть или крошиться из-за нехватки крайне важных для них микроэлементов - кальция и фтора, пояснил врач. Об этом пишет Lenta.ru.

- Практически все микроэлементы, поступающие в организм беременной женщины, уходят на правильное развитие ребенка. Как следствие возникает дефицит веществ, необходимых для поддержания здоровой улыбки у будущей матери, - отметил Ковальчук.

Также он назвал одной из возможных причин болезни зубов нарушение обмена веществ.

Ранее телеканал "360" сообщал, что некоторые простые продукты, которые можно найти в любом магазине, способны избавить зубы от отложений. Как рассказала стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди, для здоровья зубов стоит использовать твердую пищу, в составе которой находятся растительные волокна. В частности, к ней относятся свекла, груши и болгарский перец.