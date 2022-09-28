Минобороны Германии решило сохранить «нацистский» девиз концлагеря Бухенвальд

Минобороны ФРГ решило сохранить «нацистский» девиз концлагеря Бухенвальд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Германии приняло решение сохранить девиз военной полиции немецкой армии «suum cuique», в переводе с латыни означающий «каждому свое», сообщает издание Der Spiegel.

Министр обороны страны Кристина Ламбрехт отвергла требования уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна отказаться от девиза. В ведомстве заявили, что она не видит для этого причин.

«Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом», — отметили в военном ведомстве Германии.

Напомним, Бухенвальд - в переводе с немецкого «буковый лес» - один из крупнейших гитлеровских концентрационных лагерей на территории Германии. Это на его воротах была печально знаменитая надпись «Каждому – свое!». Лагерь организовали летом 1937-го вблизи города Веймар в Тюрингии. До апреля 45-го через него прошли четверть миллиона узников из СССР, стран Европы. Военнопленные, политические, уголовники, евреи, гомосексуалисты… 56 тысяч были расстреляны или умерли от голода, рабского труда, в результате медицинских опытов.

На территории бывшего фашистского концлагеря «Бухенвальд» ранее официально начались поиски секретных тоннелей, шахт с сокровищами Третьего рейха. Включая знаменитую Янтарную комнату, вывезенную в 1941-м вермахтом из летней резиденции российских императоров в Царском Селе под Ленинградом в Кенигсберг. В 1945-м ее следы затерялись. Сайт KP.RU разбирался, неужто все эти годы бесценное произведение искусства находится буквально под ногами многочисленных посетителей мемориального комплекса жертв нацизма?