Reuters: США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд Фото: REUTERS

США готовятся в ближайшие дни выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в миллиард долларов, пишет агентство Reuters со ссылкой на чиновников.

По данным издания, "США готовят новый пакет вооружений для Украины на сумму в миллиард долларов", он ожидается уже "в ближайшие дни".

Ранее президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи в размере одного миллиарда долларов. Глава Белого дома также объявил о выделении Украине дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов, в том числе питьевой воды, предметов первой необходимости и медицинского обслуживания и продуктов питания.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.