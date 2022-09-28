Стало известно, как изменятся тарифы на ЖКУ с 1 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что тарифы ЖКХ повторно повысят в среднем на 9% с 1 декабря 2022 года.

В беседе с "Праймом" он отметил, что изменение стоимости коснется холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, газа и твердых коммунальных отходов.

Внеочередная индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры, подчеркнул юрист.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU. в России проведут индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года. Сообщается, что повышение тарифов пройдет на восемь месяцев раньше запланированного. Ранее предполагалось, что тарифы ЖКХ повысят в июле 2023 года. цены на коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 год. Уточняется, что ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля в среднем, а предельный уровень индексации тарифов не превысит 9 процентов.

Также сообщалось, что с 1 января 2023 года в России будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Кому положено пособие и когда его начнут выплачивать, узнайте здесь на KP.RU