ВМС США направили в Восточную Азию самый современный надводный корабль-невидимку Zumwalt

Военно-морские силы США направили в Восточную Азию самый современный надводный корабль Zumwalt. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что судно лидирует среди кораблей класса многоцелевых эсминцев с управляемыми ракетами, которые, по словам ВМС, могут привести к «новому уровню сложности боевого пространства для потенциальных противников».

«В Тихом океане одним из таких потенциальных противников, очевидно, является Китай, и Zumwalt наверняка привлечёт внимание Пекина», — отметил автор материала Брэд Лендон.

Как ранее писал сайт kp.ru, постоянный представитель КНР при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) или создания в Азии аналога Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что "беспорядки и конфликты, от которых страдают многие регионы мира", не должны возникнуть в АТР.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Военно-морской флот России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане. От России на патрулирование отправились фрегата «Маршал Шапошников», корветы «Герой РФ Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий» и средний морской танкер «Печенга».