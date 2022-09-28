Politico: американская разведка наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведслужбы Соединённых Штатов, а также их союзников наращивают наблюдение за российскими ядерными вооружениями, сообщает газета Politico со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц.

«Мы следим за этим ещё более пристально», — рассказал один из собеседников издания.

Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники усилии работу по сбору данных, применяя средства воздушной и космической разведки.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США нанесут "сокрушительный удар" по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.

Ходжес отметил, что реакция президента США Джо Байдена на применение любого стратегического оружия массового уничтожения будет "быстрой и жесткой".

Напомним, Дмитрий Медведев выразил мнение, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.