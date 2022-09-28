В Китае заявили, что победа правоцентристов в Италии станет "неизбежным испытанием" для европейской политики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победа коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии станет "неизбежным испытанием" для европейской политики, говорится в статье китайского издания "Хуаньцю шибао" за авторством Чжао Цзяньдуна.

"Перед истеблишментом региона стоит и более серьезный вопрос: станет ли это первой костяшкой домино, которая приведет к краху традиционной европейской политики? Но, в конечном итоге, это внутреннее дело Италии, и даже если оно вызовет сильные потрясения на Западе, ощущения от него будут ослабевать по мере удаления от эпицентра", - пишет автор.

Результаты выборов обернулись «наконец приземлившимся на Италию сапогом, о котором давно беспокоились европейцы» и это грозит появлением серьезных проблем, предрек он.

Ранее сообщалось, что в Италии на выборах в парламент страны лидирует правоцентристская коалиция, которая включает в себя партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", набирая от 41% до 45% голосов.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Италии проходят досрочные парламентские выборы, которые были назначены после развала коалиции и отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле 2022 года.

Согласно итогам последним опросов, лидером голосования может стать ультраправая партия "Братья Италии", возглавляемая бывшим министром по делам молодежи Джорджей Мелони.