Небензя заявил, что у Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию в России, так как российские граждане прекрасно знают, где правда и где ложь, знают, за что сражаются.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спросила, является ли официальным заявлением о теракте пост в социальных сетях от экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".

Спросите любого финансового советника, и он скажет: "Копить нужно всегда". Другое дело - в чем именно и какой суммы будет достаточно. В Минфине и Центробанке считают, что у России не просто должна быть заначка, но она непременно должна быть большой. И это сыграло с нами злую шутку. Запад весной забрал половину отложенных международных резервов - $300 млрд. В чем лучше хранить деньги сейчас читайте в материале сайта KP.RU

Полиция Великобритании арестовала беженку с Украины Софию Каркадым после попытки ворваться в дом её бывшего молодого человека Энтони Гарнетта, который ушёл от жены ради украинки, пишет издание The Daily Mail. По данным издания, беженку задержали после того, как она трижды пыталась ворваться в дом британца, чтобы с ним поговорить. Накануне стало известно, что Гарнетт бросил украинскую беженку из-за ее агрессивного поведения.

Российский посол в Вашингтоне заявил, что заявления США о возможности ударов Украины по ЛНР и ДНР приближают их к опасной грани и делают Штаты стороной конфликта. Антонов также отметил, что в США по-прежнему игнорируют тот факт, что поставки Украине вооружений ведут к дальнейшей эскалации конфликта.

Читатели британской газеты The Times отреагировали на падение курса фунта стерлингов на фоне обнародования плана по сокращению налогов в Великобритании и назвали политику Лиз Трасс катастрофой. Ранее журналисты назвали решение британских властей авантюрой, поскольку оно может привести к кризису фунта стерлинга в стране.

Президент России Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ заявил о возможности собрать рекордный урожай зерна в 2022 году. Российский лидер отметил, что суммарный сбор зерна в России в этом году может составить 150 млн т, в том числе пшеницы — 100 млн т.

Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. О смерти певца сообщил его директор Сергей Горох. Перед смертью Борис Моисеев пережил третий инсульт. Борис Моисеев умер, брошенный всеми. Судя по всему, тело обнаружила домработница. Моисеев жил затворником. За ним ухаживала няня. Окна в его апартаментах в Москве почти всегда были плотно задернуты шторами. Но отшельником артист стал не по собственной воле.

В ноябре 1961 года Майкл Рокфеллер, наследник многомиллионного состояния, пропал без вести у берегов Папуа - Новой Гвинеи. Его исчезновение потрясло не только США, но и все научное сообщество. Пропажа покрыта тайной, и до сих пор мало кто верит, что молодой ученый мог просто утонуть.