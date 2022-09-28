Лидер победившей на выборах в Италии партии заверила Зеленского в продолжении поддержки

Зеленского заверили, что он может рассчитывать на поддержку Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии "Братья Италии", победившей на парламентских выборах, Джорджа Мелони сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Рим продолжит поддержку Незалежной.

Так она ответила на поздравление главы украинского государства с победой в голосовании. В частности, Зеленский в Twitter отметил, что рассчитывает на "плодотворное сотрудничество".

"Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа", - написала в ответ Мелони.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты выразили мнение, что победа коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии станет "неизбежным испытанием" для европейской политики. По их оценке, результаты выборов обернулись "наконец приземлившимся на Италию сапогом, о котором давно беспокоились европейцы" и это грозит появлением серьезных проблем.

Напомним, американский обозреватель Сэмуэль Пикколи прогнозирует, что Италия может стать причиной политического сдвига в Европейском союзе в сторону правых, если на выборах победу одержит правоцентристская коалиция.

Как отмечается в статье, при победе правых на итальянских выборах, баланс сил в Европе будет нарушен. По оценке журналита, причина подобных сдвигов также заключается в кризисе и боевых действиях на Украине.