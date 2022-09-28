Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию в первую очередь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский заявил, что в регионе под частичную мобилизацию в первую очередь попадают люди попадают люди с боевым опытом и служившие в армии, однако есть и те, кто не служил, находится в запасе и им более 45 лет.

По его словам, такая практика соответствует российскому законодательству, а не служившие даже добровольно идут в военкоматы и «отодвигать» их в сторону там не имеют права, хотя предпочтение в первую очередь отдается более опытным.

«Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание - в первую очередь... Граждане, которые не служили - пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», - заявил военком.

Напомним, равнее Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. Как писал сайт KP.RU, в данный список входили сотрудники IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.