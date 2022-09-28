Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 сентября 2022 5:27

Володин заявил, что итоги референдумов спасут миллионы людей от геноцида

Спикер Госдумы подчеркнул, что теперь планы на будущее будут строиться совместно
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решение о вхождении в состав России по результатам референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей спасет миллионы жизней. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида, - написал Володин в своем телеграм-канале в среду, 28 сентября 2022 года. - Дает возможность нам вместе строить планы на будущее".

Спикер нижней палаты российского парламента также опубликовал итоги референдумов. Согласно ним, поддержали воссоединение с Российской Федерацией 99,23% избирателей в ДНР, 98,42% - в ЛНР, 93,11% - в Запорожской области, 87,05% - в Херсонской.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию подсчета голосов в референдумах. Помимо свежих данных ЦИК в ней можно узнать мнения политиков, экспертов и другую интересную информацию.