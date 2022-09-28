Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решение о вхождении в состав России по результатам референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей спасет миллионы жизней. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида, - написал Володин в своем телеграм-канале в среду, 28 сентября 2022 года. - Дает возможность нам вместе строить планы на будущее".

Спикер нижней палаты российского парламента также опубликовал итоги референдумов. Согласно ним, поддержали воссоединение с Российской Федерацией 99,23% избирателей в ДНР, 98,42% - в ЛНР, 93,11% - в Запорожской области, 87,05% - в Херсонской.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию подсчета голосов в референдумах. Помимо свежих данных ЦИК в ней можно узнать мнения политиков, экспертов и другую интересную информацию.