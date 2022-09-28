Мобилизованным россиянам предложили списать штрафы за нарушение ПДД Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил списать мобилизованным гражданам штрафы за нарушение ПДД. Свое обращение общественник направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Мобилизованные граждане должны отправиться в военкоматы, а после на ученые сборы. В связи с этим у многих могут возникнуть трудности, связанные с бытовыми и финансовыми вопросами, исполнить личные обязательства в срок не всегда удается. В такой ситуации штрафы ПДД отходят на второй план.

- В этой связи прошу вас оценить целесообразность проведения амнистии по административным штрафам за нарушения ПДД в отношении граждан, поступивших на военную службу в рамках частичной мобилизации, — цитирует RT текст обращения.

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась к правительству, Банку России и Госдуме с предложением гасить кредиты мобилизованных россиян и контрактников за счет бюджета на период службы. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет не только о частичном погашении платежей и процентов по кредитам, но и компенсация полной суммы, пишет ФАН.