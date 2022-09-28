Губернатор на встрече с мобилизуемыми. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Министерство обороны России приняло решение о сокращении числа жителей Белгородской области, которые подлежат частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в среду, 28 сентября 2022 года.

"На сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации, - написал Гладков. - Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика полностью выполнила план по мобилизации, в связи с чем соответствующие мероприятия завершились в воскресенье, 25 сентября.

Напомним, военный комиссар Магаданской области уволен за ошибки, допущенные во время частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов. По его словам, на замену отправленному в отставку военкому прислали другого офицера из Восточного военного округа.