Инал Ардзинба Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил об увеличении числа добровольцев, отправляющихся на территорию специальной военной операции на Украине для присоединения к союзным сила России, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Ардзинба отметил, что число добровольцев растет, несмотря на отсутствие мобилизации в Абхазии. «Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает. Это важно отметить, на мой взгляд. К сожалению, есть жертвы», - приводит заявление главы внешнеполитического ведомства РИА Новости.

По его словам, свобода Донбасса много значит для добровольцев из республики, что связано с тяжелой борьбой за независимость самой Абхазии. «Наши ребята почувствовали, что народ Донбасса чувствует абсолютно то же самое», - добавил он, отметив также, что правительство очень внимательно и уважительно относятся к волеизъявлению жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов.