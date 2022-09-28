Вакцина "Спутник V" против "дельты" и "омикрона" направлена на клинические исследования

Спутник V против "омикрона" и "дельты" скоро пройдет клинические исследования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцина "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" передана на производство для прохождения клинических исследований. Об этом сообщил замдиректора научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов в ходе лекции на форуме Openbio. Его слова приводит ТАСС.

"Сейчас передана на производство, в ближайшее время стартуют клинические исследования", - уточнил Логунов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Центр имени Гамалеи в августе 2022 года объявил о разработке версии вакцины против коронавируса "Спутник V", направленной на борьбу с вариантами "дельта" и "омикрон".

Состав препарата учитывает важную мутацию вируса, которая есть в наиболее распространенном сейчас штамме "омикрона" ВА.5, известном также как "Ниндзя" и способном уходить от предыдущих вариантов вакцины.