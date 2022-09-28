В Минобороны США задумались над неоправданными расходами в поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба криминальных расследований Минобороны США провела анализ финансовой помощи Украине. В отчете, с которым ознакомился RT, признается возможность мошенничества и неоправданных расходов в рамках «беспрецедентной поддержки» Пентагона.

В документе отмечается, что суммы выплат продолжают расти. В связи с этим «управление генерального инспектора Пентагона намерено обеспечивать всесторонний и своевременный надзор в целях эффективности и для недопущения мошенничества, неоправданной потери средств и злоупотреблений».

В настоящий момент дотации составили более 2 миллиардов долларов, ведомство отслеживает порядка 8 тысяч операций по использованию средств. Угроза исходит в том числе со стороны тех, кто пытается «эксплуатировать быстрые закупки и передачу средств для поддержки Украины».

Тем временем подводятся итоги референдумов на Донбассе. Политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

- Референдум в народных республиках, а также в двух областях теперь уже бывшей Украины состоялся, — констатирует эксперт в беседе с ФАН .— Его легальность и легитимность подтверждена в том числе международными наблюдателями.

Тем временем, юрист и общественный деятель Илья Ремесло в беседе с «360» высказал мнение, что Украина постепенно движется к созданию ядерной бомбы. По его словам, украинским властям в этом могут помочь страны, которые неофициально такими технологиями обладают.