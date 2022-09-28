Власти Запорожья 28 сентября 2022 года обратятся к Путину с просьбой принять регион в состав России Фото: REUTERS

Власти Запорожской области в среду, 28 сентября, по итогам референдума обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении данного региона в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Сегодня у нас будет обращение к Владимиру Владимировичу … Насколько я понимаю логику процесса, в ближайшие дни это обращение будет рассмотрено», - заявил член главного совета военно-гражданской администрации в среду, 28 сентября, в эфире телеканала «Соловьев Live».

Напомним, днем ранее, 27 сентября, глава Запорожской области Евгений Балицикий заявил, что по результатам референдума регион де-факто вышел из состава Украины и ждет решения Российской Федерации о вхождении в ее состав.

Как писал сайт KP.RU, ранее в избиркоме Запорожской области подвели итоги референдума о вхождении региона в состав России. После обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%.