Названа причина появления "женской" груди у мужчин

Ожирение у мужчин и недостаток тестостерона взаимосвязаны Фото: EAST NEWS

Мужское ожирение повышает риск дефицита тестостерона, который из-за воспаления жировой ткани перерабатывается в эстроген (женский гормон). Это и становится причиной появления "женской" груди. Диссертацию об этом защитила известный эндокринолог клиники МГУ доктор Зухра Павлова. Некоторыми выводами из работы она поделилась в своем телеграм-канале.

"У многих мужчин своего тестостерона вырабатывается достаточно, но за счет фермента ароматазы он тут же превращается в эстроген (условно, женский гормон), - уточнила Павлова. - Последствия этого мы видим - у полных мужчин зачастую вырастает заметная грудь по типу женской".

Врач обратила внимание, что общепринятый метод лечения дефицита тестостерона включает препараты, которые его содержат. То есть, при наличии ожирения, пациент получает еще больше материала для переработки в эстроген.

В диссертации доктор Павлова предложила альтернативное лечение, включающее препараты, блокирующие свойства ароматозы по переработке эстрогена. Исследование на группе мужчин показало, что это действительно дает эффект.

Вместе с тем эндокринолог предостерегла от самостоятельных подобных экспериментов, так как используемые препараты предназначены для женской онкологии, и ими "можно покалечиться".

Напомним, согласно международным исследованиям, каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина в мире будут страдать от ожирения к 2030-му году и это составит миллиард человек. Последствия ожирения – высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней суставов, некоторых видов рака.