Психолог перечислил три шага, которые помогут избавиться от синдрома отложенной жизни Фото: Мария ЛЕНЦ

Привычка откладывать жизнь на потом формируется в детстве. В итоге многие проживают большую часть жизни, ожидая что скоро станет лучше, что будет шанс все исправить, принять иные решения. Но коварство такого убеждения в том, что реальная жизнь протекает мимо, считает психолог Николоз Цаава.

Врач напоминает, что любой синдром может быть предвестником беды. А запущенная форма «отложенной жизни» может приводить к преддепрессионному состоянию, депрессии и апатии.

У человека имеется некая установка в психике, которая блокирует стремление жить настоящим. И такое состояние может длиться годами.

Если пропасть между ожиданиями и реальностью достигает критической отметки, наступает глубокое разочарование. Корень проблемы кроется в заложенных с детства стереотипах.

- Нам с детства говорят: сначала кашу, потом в конце вкусняшку. Не надевайте эту красивую рубашку — она только на праздник! А во взрослой жизни это перерастает в следующее – вот встанем на ноги и тогда заживем, получу еще одно образование и будут нарасхват, погашу ипотеку – будет счастье, - приводит примеры психолог в беседе с Пятым каналом.

Вырваться из замкнутого круга помогут три простых шага. Первое – хватит думать, надо действовать и осуществлять задуманное, а не ждать, когда подвернется удобный шанс.

Второе – ставьте цели. Второе - разбивайте их на простые задачи и выполняйте.

- Помните, что второго шанса повести ребенка в первый класс не будет и вы не вернете моменты, которые можно прожить именно здесь и сейчас. Поэтому третье — периодически замедляйтесь и учитесь наслаждаться настоящим моментом, — подытожил эксперт.

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