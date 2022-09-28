Польша пригрозила России "разрушительным" ответом НАТО в случае ядерного удара по Украине

Польша грозит России разрушительным ответом НАТО из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае гипотетического применения Россией ядерного оружия по Украине ответ НАТО должен быть "разрушительным", но неядерным. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Польши Збигнев Рау в эфире телеканала NBC News.

"Насколько нам известно, Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должна ответить обычным способом, - уточнил Рау. - Но ответ должен быть разрушительным".

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо. По его словам, все случаи возможности принятия подобного решения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

Напомним, западные журналисты сообщили, что разведслужбы Соединенных Штатов, а также их союзников наращивают наблюдение за российскими ядерными вооружениям. Их источник утверждает, что Вашингтон и его союзники усилии работу по сбору данных, применяя средства воздушной и космической разведки.