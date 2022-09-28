Небензя заявил, что процесс с референдумами может "пойти дальше"

Василий Небензя Фото: REUTERS

Референдумы о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей проведены с соблюдением всех норм и этот процесс может "пойти дальше", если Киев не проведет работу над ошибками.

Соответствующее заявление сделал постоянный представитель РФ при Совбезе Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя на заседании в среду, 28 сентября 2022 года.

"Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей, - уточнил Небензя. - И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан".

Напомним, абсолютное большинство избирателей в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне проголосовали за вхождение в состав России. Референдумы завершились во вторник, 27 сентября 2022 года.

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