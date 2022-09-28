Власти Херсонской области планируют обратиться к Путину с просьбой о принятии региона в состав России Фото: REUTERS

Власти Херсонской области планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав Российской Федерации. Такое заявление в среду, 28 сентября, в ходе пресс-конференции замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», - заявил замглавы военно-гражданской администрации области.

Стремоусов также отмети, что власти Херсонской области до конца текущего года намерены подготовить законодательную базу для вхождения в состав Российской Федерации в виде субъекта.

«Пока, по нашим планам, Херсонская область действует на основании решений военно-гражданской администрации», - добавил он.

Напомним, накануне Власти Запорожья заявили, что в среду, 28 сентября, обратятся к Путину с просьбой принять регион в состав Российской Федерации, выразив надежду, что в ближайшие дни обращение будет рассмотрено.