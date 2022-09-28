Штабы для регулирования потока мигрантов создадут в Павлодарской области Казахстана

Абылкаир Скаков. Фото: сайт администрации Павлодарской области Казахстана

Глава Павлодарской области Казахстана Абылкаир Скаков поручил руководителям городов и районов создать штабы для регулирования потока мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

В ходе проведенного Скаковым совещания руководитель департамента пограничной службы комитета национальной безопасности республики Гани Бекмурзаев озвучил последние данные по миграции.

По его словам, за шесть дней с 21 по 26 сентября 2022 года через границу Павлодарской области с Россией перешли 35 тысяч человек, в том числе 13 тысяч россиян. При этом 5 тысяч из них не стали задерживаться в Казахстане, проследовав в другие страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с Москвой по вопросу увеличения числа россиян, пребывающих в республику. По его словам, гражданам России, уехавшим в соседнее государство, окажут помощь, но без всяких преференций.