В Совфеде заявили, что покинувшие Россию во время мобилизации без нарушения закона смогут вернуться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане, которые уехали из страны во время частичной мобилизации, не нарушая закон, могут вернуться в любой момент без правовых последствий. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Не меня одного одолевают вопросами: как быть с тысячами граждан РФ, спешно "съехавших" за кордон после объявления частичной мобилизации? С точки зрения нашей конституции любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/её нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений», - отметил парламентарий в своем Telegram-канале.

Климов отметив, что на вопрос о том, что же делать с нарушителем, должны отвечать «административный либо уголовный кодексы», указав на то, что данное дело сугубо персональное, а заниматься им вправе компетентные органы.

«Те, кто из "отъехавших" закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент, Россия - правовое государство. Но серьезной моральной ответственности кое-кому из давших дёру не избежать», - добавил он.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации в стране. В списке отмечены сотрудники IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.