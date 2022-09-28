Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" остановлена Фото: REUTERS

Добыча нефти и газа на проекте "Сахалин-1" на данный момент остановлена. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе выступления на Дальневосточном энергетическом форуме в среду, 28 сентября 2022 года.

По его словам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2022-м объем добываемой нефти сократился почти вдвое.

"Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - уточнил Лимаренко. - А на данный момент добыча нефти остановлена".

Согласно прогнозам на 2022 год, в общей сложности "Сахалин-1" принесет порядка 4,2 млн тонн, в то время как планировалось получить около 8,9 млн тонн.

Напомним, проект "Сахалин-1" включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Они расположены на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Нефть с них поступает на береговой комплекс подготовки "Чайво". После этого нефть перекачивается по трубопроводу на выносной терминал Де Кастри и танкерным флотом отгружается потребителям.