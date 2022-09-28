Apple отказалась от увеличения производства iPhone 14 Фото: REUTERS

Компания Apple приняла решение не наращивать объемы производства смартфонов линейки iPhone 14, а причиной стал невысокий спрос на модель, которая поступила в продажу только две недели назад. Об этом заявляет агентство Bloomberg.

Как передает издание, компания уведомила поставщиков комплектующих, что не намерена увеличивать производство смартфонов iPhone 14 на 6 миллионов единиц во второй половине 2022 года, а до конца текущего года компания планирует выпустить 90 млн устройств, что «примерно соответствует» уровню 2021 года.

По данным издания, на китайском рынке смартфонов, который является крупнейшим в мире, объем покупок iPhone 14 по итогам первых трех дней после выхода в продажу оказался на 11% ниже, чем у iPhone 13 в 2021 году. Согласно прогнозам, мировой рынок смартфонов в текущем году сократится на 6,5%, до 1,27 млрд единиц.

В США iPhone 14 и iPhone 14 Plus продаются за 799 и 899 долларов, соответственно.