В России на 28 сентября 2022 года выявлено 40 017 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России было выявлено 40 017 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 28 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 111 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 61 515 человек, что на 3,3% больше по сравнению с минувшим вторником, 27 сентября. Количество госпитализаций напротив уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 3 300 человек, а это на 9,6% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на среду, 28 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 20 909 731. Жертвами COVID-19 стало 387 054 человека, а из больниц выписано 19 921 826 пациентов.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949 граждан уже прошли вакцинацию первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от коронавируса.