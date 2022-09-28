Мобилизованным кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей и выдадут теплую одежду

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев распорядился ввести дополнительные меры поддержки для мобилизованных жителей региона. Призванные граждане получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Кроме того, всем отправляющимся на службу выдадут теплую одежду.

«Идет отправка наших ребят на Украину. Я лично провожаю каждую группу. Мы полностью их сопровождаем и готовим: обеспечиваем им горячее питание в пункте сбора в Кемерове и по маршруту следования. Принято решение обеспечить всех ребят из Кузбасса теплой одеждой, сейчас составлен перечень вещей, при необходимости он может расширяться», - подчеркнул Сергей Цивилев в ходе заседания правительства региона.

Глава области отметил, что мобилизованные должны получить выплаты в кратчайшие сроки, чтобы их семьи были обеспечены и ни в чем не нуждались.

«Необходимо, чтобы 200 тысяч рублей военнослужащий получал не через 4 месяца пребывания в зоне СВО, как указано в нынешней редакции закона, а сразу, как только его призвали», - подчеркнул губернатор.