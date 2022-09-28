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Общество28 сентября 2022 8:31

"Beeline Казахстан" назвал причину прекращения трансляции российских телеканалов

"Beeline Казахстан" заявил, что отказ от российских каналов связан с изменением интересов пользователей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
"Beeline Казахстан" назвал причину прекращения трансляции российских телеканалов

"Beeline Казахстан" назвал причину прекращения трансляции российских телеканалов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Beeline в Казахстане, которая объявила о прекращении трансляции российских телеканалов с 5 октября 2022 года, объяснила принятое решение предпочтениями своей аудитории.

«Пересмотр пакетных предложений и контентного наполнения - это привычная практика для цифровых операторов, которая применялась Beeline Казахстан ранее и будет продолжена в соответствии с предпочтениями наших абонентов», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в компании.

Кроме того, компания Beeline отметила, что ориентируются на молодежную аудиторию.

Напомним, накануне компания «Beeline Казахстан» объявила, что с 5 октября 2022 года прекращает трансляцию 15 российских телеканалов, в том числе «Россия 24», а взамен предлагает пользователям увеличенные ТВ-пакеты без доплаты. При этом власти Казахстана отказались связать решение компании Beeline с политикой.