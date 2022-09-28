Кадыров назвал итоги референдумов закономерным финалом многолетнего гнета

Рамзан Кадыров Фото: Личная страница Вконтакте

Результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, где население проголосовало за вхождение в состав России, стало "закономерным финалом многолетнего гнета". Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале в среду, 28 сентября 2022 года.

"Безусловно, это закономерный финал многолетнего гнета со стороны националистической киевской хунты, - уточнил Кадыров. - В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, и никто не мог гарантировать им их законные права".

Глава Чеченской республики особо отметил роль президента России Владимира Путина в освобождении населения от киевского диктата. Российский лидер положил конец этой несправедливости и теперь у нас общая страна и единое будущее, заключил чиновник.

Как ранее писал сайт KP.RU, решение о вхождении в состав России по результатам референдумов в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях спасет миллионы жизней. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, постоянный представитель РФ при Совбезе Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что запущенный референдумами процесс "неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан".