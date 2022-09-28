Адвокат Медведчука предрек жителям подконтрольных ВСУ территорий «кровавый террор» Фото: REUTERS

Валентин Рыбин, адвокат украинского политика Виктора Медведчука, заявил, что на территориях, куда снова вошли Вооруженные силы Украины (ВСУ), поддержавших Россию жителей ожидает «кровавый террор».

«Там, на этих территориях, сейчас будет абсолютный террор по отношению к тем, кто поддержал россиян ... Самое худшее проявление будет выражаться в том, что соседи будут сдавать тех людей, которые поддерживали Российскую Федерацию», - приводит слова политика РИА Новости

По его словам, речь идет о том, что «это будет кровавый террор». «К сожалению, это так», - добавил адвокат украинского политика.

Рыбин также заявил, что сейчас «нет смысла гадать» по вопросу судебной квалификации действий людей, которые выступают в поддержку России, поскольку лучше государство привлечет их к ответственности, чем украинские военные, которые будут «просто с ними расправляться».