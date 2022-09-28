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Экономика28 сентября 2022 8:52

ЦБ заявил, что кошельки цифрового рубля будут доступны только российским резидентам в апреле 2023 года

Банк России рассматривает расширение кошельков с цифровым рублем на нерезидентов РФ только в случае благоприятной внешнеэкономической ситуации, заявил зампред ЦБ РФ Заботкин
Владимир РОМАНЕНКО
Москва. Вид на здание Центрального банка РФ на Неглинной улице.

Москва. Вид на здание Центрального банка РФ на Неглинной улице.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый этап внедрения цифрового рубля предполагает открытие цифрового кошелька исключительно для резидентов РФ. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на V Международном банковском форуме "Казначейство". Нерезиденты станут пользователями российской цифровой валюты в условиях благоприятной внешнеэкономической обстановки.

"В момент запуска цифрового рубля мы исходим из того, что кошельки цифрового рубля будут открываться только для российских резидентов. В какой момент, насколько быстро мы перейдем к решению цифрового рубля для нерезидентов, будет определяться успешностью внедрения и, опять же, складывающейся внешнеэкономической обстановкой, насколько это будет востребовано", - сказал он.

Зампред подчеркнул, что Центробанк России занимает осторожную позицию относительно расширения использования криптовалют в качестве платежных средств: нерегулируемых стейблкоинов (криптовалют, курс которых привязан к курсам реальных валют, биржевым торгам и пр.), а также цифровых финансовых активов.

"В части внешнеэкономической деятельности с учетом складывающихся обстоятельств, возможно, эта позиция будет скорректирована по итогам тех обсуждений, которые сейчас происходят”, - сказал Заботкин.

По его словам, в России единственным платежным средством остается рубль. Его цифровая версия станет третьей формой национальной валюты. Он может использовать в международной платежной системе, как наличные и безналичные средства, считает зампред банка. Непосредственная связь с реальной валютой делает цифровую в равной степени зависимой от внешнеэкономических обстоятельств.

15 сентября 2022 года Центробанк анонсировал тестирование цифрового рубля с 1 апреля 2023 года на реальных клиентах. Обмен же на иностранную валюты в цифре станет возможным не раньше 2024 года.