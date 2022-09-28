ЦБ заявил, что кошельки цифрового рубля будут доступны только российским резидентам в апреле 2023 года

Москва. Вид на здание Центрального банка РФ на Неглинной улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый этап внедрения цифрового рубля предполагает открытие цифрового кошелька исключительно для резидентов РФ. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на V Международном банковском форуме "Казначейство". Нерезиденты станут пользователями российской цифровой валюты в условиях благоприятной внешнеэкономической обстановки.

"В момент запуска цифрового рубля мы исходим из того, что кошельки цифрового рубля будут открываться только для российских резидентов. В какой момент, насколько быстро мы перейдем к решению цифрового рубля для нерезидентов, будет определяться успешностью внедрения и, опять же, складывающейся внешнеэкономической обстановкой, насколько это будет востребовано", - сказал он.

Зампред подчеркнул, что Центробанк России занимает осторожную позицию относительно расширения использования криптовалют в качестве платежных средств: нерегулируемых стейблкоинов (криптовалют, курс которых привязан к курсам реальных валют, биржевым торгам и пр.), а также цифровых финансовых активов.

"В части внешнеэкономической деятельности с учетом складывающихся обстоятельств, возможно, эта позиция будет скорректирована по итогам тех обсуждений, которые сейчас происходят”, - сказал Заботкин.

По его словам, в России единственным платежным средством остается рубль. Его цифровая версия станет третьей формой национальной валюты. Он может использовать в международной платежной системе, как наличные и безналичные средства, считает зампред банка. Непосредственная связь с реальной валютой делает цифровую в равной степени зависимой от внешнеэкономических обстоятельств.

15 сентября 2022 года Центробанк анонсировал тестирование цифрового рубля с 1 апреля 2023 года на реальных клиентах. Обмен же на иностранную валюты в цифре станет возможным не раньше 2024 года.