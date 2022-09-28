Пушилин отправился в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 28 сентября, сообщил, что отправляется в Москву для завершения юридической части вхождения республики в состав Российской Федерации.

По его словам, у него на руках находится итоговый протокол голосования на референдуме в регионе о вхождении в состав Российской Федерации. «Теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас», - приводит ТАСС слова главы ДНР.

Пушилин также поблагодарил всех жителей ДНР, которые приняли участие в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», - заявил глава республики.

По его словам, теперь вся территория республики в ее конституционных границах будет освобождена, ДНР в составе России перейдет к новой фазе ведения боевых действий.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 99,23% участников референдума.