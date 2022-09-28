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Общество28 сентября 2022 9:06

Многодетные семьи в Амурской области получили 8,5 миллионов рублей на покупку спецтранспорта

Региональные меры поддержки предоставляются амурчанам, воспитывающим пять и более детей
Ксения БОГДАНОВА
Благодаря поддержке региона многодетные амурские семьи смогут купить технику для развития своего бизнеса.

Благодаря поддержке региона многодетные амурские семьи смогут купить технику для развития своего бизнеса.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семь многодетных семей Амурской области получили сертификаты на покупку автомобилей. Благодаря поддержке региона приобрести спецтранспорт смогут многодетные родители из Тамбовского района, а также городов Свободный, Белогорск и Шимановск. В 2022 году на эти цели из областного бюджета выделили почти 8,5 миллионов рублей.

«Сертификаты на покупку спецтранспорта многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей до 18 лет, мы выдаем с прошлого года, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Главное условие - они должны заключить социальный контракт по направлениям «ведение личного подсобного хозяйства» и «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». Размер одной выплаты - не более 1,2 миллиона рублей. В прошлом году автомобили благодаря такой поддержке приобрели шесть амурских семей. Техника помогает им развивать свой бизнес».

Используя сертификаты, амурчане могут купить грузовик, трактор, автокран, фургон, зерноуборочный комбайн, плуг, косилку и другие спецмашины. Транспорт необходимо приобрести в течение четырёх месяцев с момента получения выплаты. Сертификаты предоставляются семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных. При этом в собственности у семьи не должно быть сельскохозяйственной техники, а также более одного транспортного средства.