Многодетные семьи в Амурской области получили 8,5 миллионов рублей на покупку спецтранспорта

Благодаря поддержке региона многодетные амурские семьи смогут купить технику для развития своего бизнеса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семь многодетных семей Амурской области получили сертификаты на покупку автомобилей. Благодаря поддержке региона приобрести спецтранспорт смогут многодетные родители из Тамбовского района, а также городов Свободный, Белогорск и Шимановск. В 2022 году на эти цели из областного бюджета выделили почти 8,5 миллионов рублей.

«Сертификаты на покупку спецтранспорта многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей до 18 лет, мы выдаем с прошлого года, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Главное условие - они должны заключить социальный контракт по направлениям «ведение личного подсобного хозяйства» и «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». Размер одной выплаты - не более 1,2 миллиона рублей. В прошлом году автомобили благодаря такой поддержке приобрели шесть амурских семей. Техника помогает им развивать свой бизнес».

Используя сертификаты, амурчане могут купить грузовик, трактор, автокран, фургон, зерноуборочный комбайн, плуг, косилку и другие спецмашины. Транспорт необходимо приобрести в течение четырёх месяцев с момента получения выплаты. Сертификаты предоставляются семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных. При этом в собственности у семьи не должно быть сельскохозяйственной техники, а также более одного транспортного средства.