Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена «пособником фашизма и смерти». Такое заявление было сделано после слов американского дипломата о допустимости ударов западным оружием по Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон не будет препятствовать Киеву в применении передаваемого ему оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам проведенных накануне референдумов.

«Я думаю, что пребывания во власти Блинкена ограничено, потому что такие как Блинкен - это откровенные пособники фашизма и смерти. Такие как Блинкен несут смерть по всему миру. Но многие люди понимают, что Блинкен - это не все США», - приводит РИА Новости слова замглавы администрации.

По его словам, «если говорить объективно», то госсекретарь США - это «продолжение войны и смерти».