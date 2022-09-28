Родственники участников спецоперации могут быть мобилизованы

Челябинск. 35 молодых парней и опытных бойцов из Челябинска отправляются на обучение и боевое слаживание на базу в Елани, Свердловская область. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте Объясняем.рф уточнили, что право отсрочки не предоставляется гражданам, чьи близкие родственники являются участниками специальной военной операции или призваны в рамках частичной мобилизации. Они также могут быть призваны на службу в ряды ВС РФ.

"Наличие близких родственников, служащих в зоне СВО, не является основанием для отсрочки от мобилизации", - ответили там на вопрос, могут ли мобилизовать сына, если отец уже служит по контракту в зоне спецоперации.

На сайте KP.RU регулярно выходят материалы, в которых говорится, кто может получить отсрочку по частичной мобилизации. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов в числе прочих направил запрос в правительство РФ об отсрочке для конкретной категории граждан. Речь идет о том, чтобы дать отсрочку от мобилизации ключевым работникам важных для страны промышленных предприятий. В свою очередь Российский союз промышленников и предпринимателей призвал правительство дать право на отсрочку для ключевого персонала «технологичных производств с высоким уровнем требований к квалификации работников».

Запрос отсрочки для конкретной трудовой ниши обусловлен тем, что ряд регионов призывает граждан важных в работе на стратегически актуальных для страны предприятиях.