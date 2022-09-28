Розыск уклоняющихся от призыва граждан начался в Новосибирской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Розыск граждан, которые ранее получили повестку для прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации и уклоняются от призыва, начался в Новосибирской области. Такое заявление в среду, 28 сентября, сделал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев, уточнив, что этим занимаются правоохранительные органы

«Розыск начался. Речь идет об уклонистах, которые получили повестки и сознательно на сегодняшний день уклоняются от явления в военкомат в дату, указанную в этой повестке», - приводит ТАСС заявление военного комиссара Новосибирской области.

Кудрявцев заявил, что розыском занимаются правоохранительные органы, а решение об установлении вины будет приниматься в судебном порядке.

Напомним, указ о проведении частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек. Военное ведомство также уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В списке отмечены сотрудники IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.